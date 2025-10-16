Вестник Кавказа

Фестиваль сельской молодежи в КЧР собрал более 1 тыс участников

Молодые люди
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Майский в КЧР принял фестиваль сельской молодежи, который посетили более 1 тыс молодых людей из разных населенных пунктов республики.

В Карачаево-Черкесии прошел фестиваль сельской молодежи, который посетили свыше 1 тыс участников, рассказал глава КЧР Рашид Темрезов. 

Молодые люди приняли участие в интеллектуальных состязаниях, обучающих занятиях и патриотических активностях. Площадкой для мероприятия стал поселок Майский Прикубанского района. 

"Здесь в атмосфере дружбы и творчества крепнет связь молодого поколения со своей малой родиной, формируется истинный патриотизм - готовность трудиться и вместе менять к лучшему родную республику и нашу великую страну Россию"

– Рашид Темрезов 

Ранее стало известно, что в Северной Осетии состоится молодежный научный форум, который соберет свыше 300 молодых исследователей из республик СКФО и Южной Осетии. Ученые обсудят вопросы медицины, ИИ, машинного обучения и других перспективных научных сфер.

