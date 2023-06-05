Россиян ждут праздничные выходные

День России ежегодно отмечаемый в стране 12 июня, приходится в 2023 году на следующий понедельник, по этому случаю россияне будут отдыхать три дня подряд.
Приближается единственный летний государственный праздник. По итогу стартовавшей рабочей недели россияне будут отдыхать субботу, воскресенье и понедельник. После продолжительного уикенда - 10, 11 и 12 июня - начнется четырехдневная рабочая неделя с 13 по 16 июня. Короткая неделя коснется всех россиян, работающих по стандартной пятидневке.
Отметим, что в 2023 году летнее тепло не спешит в Москву, три выходных дня будут прохладными, не исключены небольшие дожди.
Ближайшие выходные - последние праздничные до ноября, когда граждане также получат три выходных подряд по случаю Дня народного единства.