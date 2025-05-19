США пропустят саммит G20 в ЮАР

Госсекретарь США объявил о том, что американских представителей не будет на саммите G20 в ЮАР. Он пройдет в ноябре текущего года.

Соединенные Штаты решили не участвовать в форумах "Большой двадцатки" (G20) в ЮАР в этом году. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Мы решили не принимать участие в [саммите] G20 в этом году, принимаемом Южной Африкой, ни на уровне министра иностранных дел, ни на уровне президента"

– глава внешнеполитического ведомства

Он объяснил, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что они не разделяют подход ЮАР к формированию повестки дня G20. Кроме того, продолжил Рубио, оно обусловлено имеющимися противоречиями между странами.

Госсекретарь также добавил, что текущая повестка не отражает приоритеты сегодняшней американской администрации.

Напомним, саммит G20 пройдет в ЮАР в ноябре нынешнего года.