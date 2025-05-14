В США спрогнозировали раскол Сирии в ближайшие недели

Уже через несколько недель или месяцев новое правительство Сирии оказаться в шаге от войны и раскола в стране. Об этом заявил госсекретарь США Рубио.

Переходному правительству Сирии уже через несколько недель может грозить коллапс, который в итоге приведет к расколу страны, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио.

"По нашей оценке, переходная власть, учитывая стоящие перед ней вызовы, находится, возможно, в нескольких неделях, не многих месяцах от потенциального краха и полномасштабной гражданской войны, которая будет иметь грандиозные масштабы и в целом приведет к расколу страны"

- Марко Рубио

Он подчеркнул, что сотрудничество Сирии с США может избавить страну от разрушений, однако гарантий на это нет. При этом, по его словам, отказ от взаимодействия точно приведет к провалу.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп встретился с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа в рамках визита своего ближневосточного турне. Это была первая встреча лидеров двух стран за последние 25 лет.

По словам главы Белого дома, они обсудили нормализацию отношений Вашингтона и Дамаска, а также снятие санкций в отношении Сирии.