Трамп: США и Сирия обсуждают нормализацию отношений

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Дамаск обсуждают нормализацию отношений двух стран. Ранее в Саудовской Аравии он встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Администрация США обсуждает нормализацию отношений с правительством Сирии, заявил американский президент Дональд Трамп после встречи с президентом Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

"В настоящее время мы изучаем возможность нормализации отношений с новым правительством Сирии"

- Дональд Трамп

Ранее он объявил о снятии санкций с Сирии и заявил, что действует в ответ на просьбу, поступившую от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Глава МИД Сирии Асад аль-Шибани подчеркнул, что запланированный шаг знаменует собой "новый старт" на пути Сирии к восстановлению.

Напомним, что Трамп и аш-Шараа встретились в Саудовской Аравии в рамках турне американского лидера на Ближний Восток. Встреча лидеров двух стран стал первой за 25 лет.

Белый дом сообщил, что их беседа продлилась чуть более получаса. За это время они обсудили нормализацию отношений Сирии и Израиля, а также террористическую угрозу в регионе.