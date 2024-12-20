Вестник Кавказа

Трамп встретился с новым лидером Сирии – СМИ

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Президент США встретился с президентом переходного периода в Сирии аш-Шараа. Встреча лидеров двух стран стала первой за 25 лет.

Лидер США Дональд Трамп встретился с лидером нового Дамаска Ахмедом аш-Шараа в рамках визита в Саудовскую Аравию. Отмечается, что встреча лидеров двух стран стал первой за 25 лет. 

 "Трамп встретился в среду с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа, это первая встреча лидеров двух стран за 25 лет"

– Washington Post

Напомним, что Дональд Трамп прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Лидер США примет участие в саммите США - Персидский залив. 

Вчера США и Саудовская Аравия подписали соглашение об инвестициях на сумму более $600 млрд.

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