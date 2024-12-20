Трамп встретился с новым лидером Сирии – СМИ

Президент США встретился с президентом переходного периода в Сирии аш-Шараа. Встреча лидеров двух стран стала первой за 25 лет.
Лидер США Дональд Трамп встретился с лидером нового Дамаска Ахмедом аш-Шараа в рамках визита в Саудовскую Аравию. Отмечается, что встреча лидеров двух стран стал первой за 25 лет.
"Трамп встретился в среду с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа, это первая встреча лидеров двух стран за 25 лет"
– Washington Post
Напомним, что Дональд Трамп прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Лидер США примет участие в саммите США - Персидский залив.
Вчера США и Саудовская Аравия подписали соглашение об инвестициях на сумму более $600 млрд.