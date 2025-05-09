Вестник Кавказа

США и Китай взаимно снижают пошлины - соглашение вступило в силу

США и Китай взаимно снижают пошлины - соглашение вступило в силу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Утром 14 мая в силу вступило соглашение, достигнутое США и Китаем, о снижении торговых тарифов. Пошлины, возросшие с начала апреля до уровня 125-145%, снижаются до 10%.

На встрече в Женеве КНР и США договорились снизить торговые пошлины, сегодня в 12.01 по Пекину эта договоренность вступила в силу.

Пошлина на американские товары уменьшена Китаем до 10%, на срок 90 дней заморожены еще 24 п.п. Ранее Китай поднял пошлины для США до 125%, это стало ответной мерой на повышение тарифов Трампом на китайскую продукцию до 145%. Теперь стороны взаимно снижают пошлины и планируют продолжить переговоры в рамках торговой сделки.

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