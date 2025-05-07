Трамп не исключил встречи с Си Цзиньпином

Лидеры США и Китая могли бы встретиться для завершения торговой сделки, считает Трамп. При этом необходимость этой встречи находится под вопросом.

Американский президент Дональд Трамп допустил проведение личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, об этом заявил в интервью Fox News.

Встреча могла бы состояться для финализации торговой сделки США и Китая.

"Я могу увидеть такое развитие ситуации. Не уверен, что это будет необходимо"

– Трамп

В минувшие выходные стороны договорившись взаимно снизить пошлины на срок 90 дней и продолжить работу над торговым соглашением. С начала апреля 2025 года Китай и США находились в состоянии торговой войны.