Владимир Путин принял Си Цзиньпина в Кремле

В Москве прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Президент России поблагодарил председателя КНР за визит и участие в праздновании 80-летия Победы.

Российский президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле. Китайский лидер прилетел с официальным визитом в России вчера, 7 мая.

Российский лидер в ходе встречи выразил благодарность Си Цзиньпину за решение разделить с Россией празднование 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне..

Помимо этого, глава российского государства поблагодарил председателя КНР за личную встречу в Москве. Он добавил, что ценит возможность личного общения с китайской стороной.

Помимо этого, президент подчеркнул, что приезд делегации из Китая в Москву имеет большое значение для России. Путин отметил, что готов вновь посетить Китай с официальным визитом.

Руководитель страны выразил благодарность Си Цзиньпину за приглашение на мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Путин на встрече сообщил, что Москва и Пекин вместе защищают историческую правду о Великой Отечественной войне, а также совместно реагируют и противодействуют проявлениям нацизма.

Говоря об отношении России и Китая, президент сказал, что они носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер. Он добавил, что страны продолжат укреплять дружбу.

"Намерение выстраивать добрососедство, укреплять дружбу и расширять сотрудничество - это основанный на стратегическом взаимодействии выбор России и КНР"

- Владимир Путин

Российский лидер подчеркнул, что боевое братство народов двух государств является одной из основ современных российско-китайских отношений, партнерства и взаимодействия.

Кроме того, руководитель российского государства добавил, что сегодня Москва и Пекин развивают свои двусторонние отношения во благо народов России и Китая, а не против других стран.