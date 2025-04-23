Вестник Кавказа

Российско-китайские отношения обретают новую жизненную силу – Си Цзиньпин

Российско-китайские отношения обретают новую жизненную силу – Си Цзиньпин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отношения Москвы и Пекина продолжают активно развиваться и обретать новые смыслы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он обратил внимание на особую роль сотрудничества в гуманитарной сфере.

Отношения России и Китая и сегодня, спустя десятилетия, насыщаются новым содержанием, сообщил лидер КНР Си Цзиньпин в обращении к участникам форума "Светоч мира и новые исторические рубежи".

"Сегодня, спустя 80 лет, благодаря совместным усилиям наших стран, российско-китайские отношения продолжают обретать новую жизненную силу, заложив образец развития отношений нового типа между великими державами"

– Си Цзиньпин

Китайский лидер подчеркнул, что развитие гуманитарных обменов между странами очень важно для дальнейшего взаимопонимания, укрепления добрососедства и дружбы между Россией и Китаем, а также для формирования общественного мнения, которое оказывало бы содействие дальнейшему развитию отношений Москвы и Пекина.

Си Цзиньпин выразил надежду, что медиа обеих стран реализуют свою важную миссию. Он уверен, что на пути к прогрессу СМИ будут работать над развитием гуманитарного обмена, сближением обоих народов и воплощением в жизнь всеобъемлющих отношений стратегического партнерства РФ и КНР.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1390 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В ООН горячо приветствовали визит Си Цзиньпина в Москву

В ООН горячо приветствовали визит Си Цзиньпина в Москву

Си Цзиньпин прилетел в Москву для участия в юбилее Победы

Си Цзиньпин прилетел в Москву для участия в юбилее Победы

Трамп предложил договориться о сокращении ядерного оружия

Трамп предложил договориться о сокращении ядерного оружия

Си Цзиньпин отправился в Россию

Си Цзиньпин отправился в Россию

Китай согласился на переговоры с США

Китай согласился на переговоры с США

США снизят пошлины против Китая

США снизят пошлины против Китая

Путин отметил роль отношений России и Китая для мира

Путин отметил роль отношений России и Китая для мира

Пекин заявил о готовности укреплять сотрудничество с Москвой

Пекин заявил о готовности укреплять сотрудничество с Москвой

Си Цзиньпин совершит визит в Россию 7 мая – Кремль

Си Цзиньпин совершит визит в Россию 7 мая – Кремль

Строительство порта Анаклия в Грузии сдерживают США

Строительство порта Анаклия в Грузии сдерживают США

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы