Российско-китайские отношения обретают новую жизненную силу – Си Цзиньпин

Отношения Москвы и Пекина продолжают активно развиваться и обретать новые смыслы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он обратил внимание на особую роль сотрудничества в гуманитарной сфере.

Отношения России и Китая и сегодня, спустя десятилетия, насыщаются новым содержанием, сообщил лидер КНР Си Цзиньпин в обращении к участникам форума "Светоч мира и новые исторические рубежи".

"Сегодня, спустя 80 лет, благодаря совместным усилиям наших стран, российско-китайские отношения продолжают обретать новую жизненную силу, заложив образец развития отношений нового типа между великими державами"

– Си Цзиньпин

Китайский лидер подчеркнул, что развитие гуманитарных обменов между странами очень важно для дальнейшего взаимопонимания, укрепления добрососедства и дружбы между Россией и Китаем, а также для формирования общественного мнения, которое оказывало бы содействие дальнейшему развитию отношений Москвы и Пекина.

Си Цзиньпин выразил надежду, что медиа обеих стран реализуют свою важную миссию. Он уверен, что на пути к прогрессу СМИ будут работать над развитием гуманитарного обмена, сближением обоих народов и воплощением в жизнь всеобъемлющих отношений стратегического партнерства РФ и КНР.