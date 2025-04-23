Вестник Кавказа

В ООН горячо приветствовали визит Си Цзиньпина в Москву

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Организация объединенных наций высоко оценивает визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву. Китайский лидер прилетел в Россию сегодня вечером.

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, где он примет участие в праздничных мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, очень важен, рассказала заместитель представителя генсека ООН Стефани Трембле.

"Мы горячо приветствуем любой визит, который способствует диалогу между странами"

– Трембле

Она подчеркнула, что юбилей окончания Второй мировой войны – это событие, которое заслуживает особого отношения и крайней признательности.

Напомним, Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу сегодня. Его визит продлится до 10 мая.

Как сообщали ранее в пресс-службе Кремля, российский президент Владимир Путин и китайский лидер поговорят о ключевых вопросах дальнейшего развития российско-китайских отношений, предстоят также стратегические консультации, посвященные актуальным моментам мировой и региональной повестки. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что завтра главы государства рассмотрят такие темы, как газопровод "Сила Сибири-2", ситуацию на Украине и российско-американские отношения.

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