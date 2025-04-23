Си Цзиньпин прилетел в Москву для участия в юбилее Победы

Глава КНР прибыл в столицу с России для участия в мероприятия, посвященных 80-летию Победы. Его визит завершится 10 мая.

Самолет председателя КНР Си Цзиньпина приземлился в аэропорту Москвы. В российской столице китайский лидер примет участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летнего юбилей Победы в Великой Отечественной войне, сообщили СМИ.

Уточняется, что авиалайнер Си Цзиньпина приземлился в аэропорту Внуково-2 около 18:00 по московскому времени.

Председатель КНР пробудет в Москве с 7 по 10 мая. Его сопровождают руководитель секретариата ЦК КПК Цай Ци и глава МИД Ван И.

В Москве также намечена встреча президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина. Они планируют обсудить вопросы сотрудничества, стратегического партнерства двух стран и другие актуальные темы.