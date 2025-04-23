Вестник Кавказа

Путин и Си Цзиньпин встретятся 8 мая

Путин и Си Цзиньпин встретятся 8 мая
© Фото: сайт Кремля
Помощник президента России рассказал о предстоящих переговорах Путина с Си Цзиньпином. Они состоятся 8 мая, уточнил Ушаков.

В Москве 8 мая состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином, об этом сообщил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

"Восьмое мая. Главное событие - официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина... Официальный визит будет довольно-таки насыщенным. Переговоры начнутся в узком составе, затем - в расширенном"

– Ушаков

В рамках переговоров Путин и Си Цзиньпин обсудят широкий круг тем двусторонней и международной повестки, уточнил Ушаков.

Китайский лидер прибудет в Россию с государственным визитом 7 мая, он проведет встречи с российским руководством, а также примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы.

Владимир Путин совершит визит в КНР в конце августа - начале сентября, добавил помощник президента РФ.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1330 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Путин отметил роль отношений России и Китая для мира

Путин отметил роль отношений России и Китая для мира

Пекин заявил о готовности укреплять сотрудничество с Москвой

Пекин заявил о готовности укреплять сотрудничество с Москвой

Си Цзиньпин совершит визит в Россию 7 мая – Кремль

Си Цзиньпин совершит визит в Россию 7 мая – Кремль

Визит Си Цзиньпина в Москву подтвердили в Кремле

Визит Си Цзиньпина в Москву подтвердили в Кремле

Китай поддержал перемирие России и Украины на 9 мая

Китай поддержал перемирие России и Украины на 9 мая

Азербайджан будет строить лунную станцию с Россией и Китаем

Азербайджан будет строить лунную станцию с Россией и Китаем

Москва и Пекин обсудили иранскую ядерную программу

Москва и Пекин обсудили иранскую ядерную программу

Китай и Россия неизменно доверяют друг другу

Китай и Россия неизменно доверяют друг другу

Лавров провел переговоры с китайским коллегой

Лавров провел переговоры с китайским коллегой

Российский газ в КНР будет поставляться через Казахстан

Российский газ в КНР будет поставляться через Казахстан

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы