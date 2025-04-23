Путин и Си Цзиньпин встретятся 8 мая

В Москве 8 мая состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином, об этом сообщил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Восьмое мая. Главное событие - официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина... Официальный визит будет довольно-таки насыщенным. Переговоры начнутся в узком составе, затем - в расширенном"
– Ушаков
В рамках переговоров Путин и Си Цзиньпин обсудят широкий круг тем двусторонней и международной повестки, уточнил Ушаков.
Китайский лидер прибудет в Россию с государственным визитом 7 мая, он проведет встречи с российским руководством, а также примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы.
Владимир Путин совершит визит в КНР в конце августа - начале сентября, добавил помощник президента РФ.