Визит Си Цзиньпина в Москву подтвердили в Кремле

Председатель КНР посетит Москву по случаю 80-летия победы в ВОВ. В РФ уже началась подготовка к его визиту.

Лидер Китая Си Цзиньпин приедет на следующей неделе в Москву. Соответствующую информацию подтвердил 30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Лидера Китая мы ждем. Будет отдельный визит председателя Си. Которому мы придаем большое значение и готовимся"

– представитель Кремля

Он подчеркнул, что в российской столице председатель КНР поучаствует в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войны.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что его китайский коллега станет основным гостем России в мае. В свою очередь, в Китае пригласили главу российского государства посетить страну в сентябре.