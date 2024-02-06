Новые почтовые марки посвятят 250-летию Ставрополя

В скором времени в России появятся новые почтовые марки, посвященные 250-летию Ставрополя – их эскизы уже подобрали для печати к юбилею краевой столицы.

Жители Ставропольского края окончательно определились с эскизами почтовых марок, которые типография Гознака напечатает к 250-летнему юбилею краевой столицы, сообщил глава края Владимир Владимиров.

Отбирались лучшие образцы по результатам голосования, в котором приняли участие в соцсетях почти девять тысяч человек, передает "АиФ-Ставрополье".

Самыми популярными у ставропольчан оказались марки с изображением памятника Красноармейцу на Крепостной горе, Тифлисских ворот и здания краеведческого музея. Эти варианты и направят в дальнейшую работу.

Правда, ждать новых марок придется еще три года – на почтовых конвертах они появятся лишь в 2027 году.