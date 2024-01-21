В Грузии вышли почтовые марки к 100-летию Гейдара Алиева

На сайте Почты Грузии появились в продаже почтовые марки, посвященные юбилею Гейдара Алиева – их презентовали в конце минувшего 2023 года.
В Грузии введены в обращение почтовые марки, посвященные 100-летию со дня рождения общенационального лидера народа Азербайджана Гейдара Алиева.
Почтовые марки появились в продаже онлайн на сайте Почты Грузии и в 81 отделении почты по всей стране, сообщает АЗЕРТАДЖ.
Напомним, презентация новых почтовых марок прошла 26 декабря прошлого года в посольстве Азербайджана в Грузии – в ней приняли участие посол Фаиг Гулиев, исполняющий обязанности председателя правления ООО "Азерпочт" Иси Мустафаев и другие официальные лица.