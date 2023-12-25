Азербайджан связал Грузию с Китаем

Маршрут железнодорожных грузоперевозок связал Сиань с Поти. Состав с товарами отправился из Китая 19 января и прибудет в Поти через Азербайджан.

Китайский город Сиань и грузинский портовый город Поти связал новый маршрут международных железнодорожных перевозок Китай-Европа.

Как пишет издание "Синьхуа", для китайского города данный маршрут стал 18-м по счету. Состав с контейнерами, груженными автомобилями и крупногабаритной техникой, отправился из Китая 19 января. Он прибудет в Поти через территории Казахстана и Азербайджана.

Агентство сообщает, что транспортировка до Поти будет мультимодальной: железная дорога-море-железная дорога. Расстояние составит 7,8 тыс км, а время порядка 15 дней.

"В 2023 году Сиань обработал 5351 грузовой поезд, следовавший по маршруту Китай-Европа, что на 15,3% больше, чем в 2022-м"

- издание "Синьхуа"