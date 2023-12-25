Вестник Кавказа

Китай поделился с Грузией опытом создания ЗСТ

Китай поделился с Грузией опытом создания ЗСТ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинским парламентариям рассказали в Китае о роли государства в вопросе создания СЗТ. Делегация правящей партии страны прибыла с визитом в КНР накануне.

Китай поделился с депутатами парламента Грузии опытом создания зон свободной торговли. Об этом рассказала глава комитета по аграрным вопросам в грузинском парламенте.

"Тот опыт, который мы получили здесь во время встречи и услышали в ходе презентации, конечно, очень интересен и в случае с нашей страной. На встрече мы говорили о положительной роли, которую может сыграть государство в создании зон свободной торговли"

– Нино Цилосани

Она подчеркнула, что Шанхай – один из самых развитых регионов Китая. По словам Цилосани, это стало возможным благодаря таким важным проектам, как специальная зона Линган, предполагающая создание зоны и концепции свободной торговли.

Накануне в Пекине состоялась встреча грузинских парламентариев с замглавы Совета Шанхая Чень Цзином.

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