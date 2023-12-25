Китай поделился с Грузией опытом создания ЗСТ

Китай поделился с депутатами парламента Грузии опытом создания зон свободной торговли. Об этом рассказала глава комитета по аграрным вопросам в грузинском парламенте.
"Тот опыт, который мы получили здесь во время встречи и услышали в ходе презентации, конечно, очень интересен и в случае с нашей страной. На встрече мы говорили о положительной роли, которую может сыграть государство в создании зон свободной торговли"
– Нино Цилосани
Она подчеркнула, что Шанхай – один из самых развитых регионов Китая. По словам Цилосани, это стало возможным благодаря таким важным проектам, как специальная зона Линган, предполагающая создание зоны и концепции свободной торговли.
Накануне в Пекине состоялась встреча грузинских парламентариев с замглавы Совета Шанхая Чень Цзином.