Кобахидзе: Грузия придает большое значение развитию отношений с Китаем

В «Грузинской мечте» объяснили визит делегации в Пекин. Там заявили, что власти Грузии придают большое значение развитию отношений с Китаем.

Визит делегации «Грузинской мечты» в Пекин обеспечит надлежащее выполнение соглашений о стратегическом партнерстве между государствами, сообщил главы правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что 2023 год стал историческим для грузино-китайских отношений, напомнив о подписании договора о стратегическом партнерстве. По его словам, необходимо поговорить об углублении сотрудничества.

"Целью визита, естественно, является обеспечение надлежащей имплементации этого соглашения о сотрудничестве, и наш визит служит этой цели"

- Ираклий Кобахидзе

Глава партии заявил, что есть множество областей, где возможно углубление двусторонних связей. Он добавил, что Грузия придает большое значение развитию отношений с Китаем.

Напомним, делегация «Грузинской мечты» во главе с руководителем партии Ираклием Кобахидзе прибыла с рабочим визитом в Пекин, который продлится до 20 января.