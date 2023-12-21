Вестник Кавказа

Зачем руководство Грузии улетело в Пекин?

Зачем руководство Грузии улетело в Пекин?
В Китай с рабочим визитом отправилась делегация «Грузинской мечты». Ее возглавляет Ираклий Кобахидзе. Запланированы встречи с представителями Компартии Китая.

Руководство партии «Грузинская мечта» отправилось с визитом в Пекин, сообщает пресс-служба правящей партии Грузии.

Делегацию возглавил руководитель партии Ираклий Кобахидзе. В ходе поездки состоятся встречи представителей «Грузинской мечты» с главой департамента международных связей Компартии Китая Лю Цзин Чао и его заместителем Сунь Хайяном.

Помимо этого, руководство «Мечты» проведет переговоры с вице-президентом Центра исследования развития Госсовета Чанг Лаймином и замглавы Постоянного совета Всекитайского собрания народных представителей Сяо Цзе.

Отмечается, что грузинские депутаты пробудут в Китае до 20 января. Помимо Кобахидзе, в Пекин отправились первый зампред парламента Георгий Вольский, замглавы парламента Ираклий Чиковани, руководитель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе и другие высокопоставленные лица.

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