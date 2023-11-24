"Грузинская мечта": Иванишвили вернулся в политику ради выборов

Бидзина Иванишвили поможет "Грузинской мечте" сокрушительно победить оппозицию на парламентских выборах, поведал представитель правящей партии Гия Вольский. Также, по его словам, Иванишвили усилит позиции "Мечты" в противостоянии с оппозиционными деструктивными силами Михаила Саакашвили.

Заместитель председателя законодательного собрания Грузии, член правящей "Грузинской мечты" Гия Вольский рассказал сегодня о том, зачем негласный патрон грузинских властей, миллиардер Бидзина Иванишвили официально вернулся в политику, получив должность почетного председателя "Мечты".

Вольский пояснил, что целью легального участия Иванишвили в принятии властных решений являются грядущие парламентские выборы в октябре этого года. Он намерен консолидировать и власти, и грузинский народ для голосования за "Грузинскую мечту" и получения правящей партией конституционного большинства в парламенте.

"Большей части общества, имею в виду сторонников и не только, этот шаг показался вполне позитивным. Кроме того, это 2024 год, решающий год, приближаются выборы, и, конечно, здесь следует учитывать фактор Бидзины Иванишвили как консолидирующей силы"

– Гия Вольский

Политик добавил, что грузинская оппозиция в настоящее время как никогда разобщена и бессильна, в связи с чем "Грузинская мечта" может ожидать убедительной победы на парламентских выборах в октябре. Участие в предвыборной кампании Бидзины Иванишвили поможет правящей партии отражать прогнозируемые атаки со стороны сил Михаила Саакашвили.