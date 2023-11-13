«Грузинская мечта»: у оппозиции нет ресурсов для революции

Лидер демократической партии Грузии заявил, что оппозиция не сможет выиграть на выборах или устроить революцию, потому что у нее не хватит ресурсов.

Грузинская оппозиция не будет устраивать революцию. Кроме этого, победить на выборах оппозиционные силы тоже не смогут, так как им не хватит для этого средств. Такое заявление сделал лидер партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

"В условиях, когда нам будет предоставлен статус кандидата, революционные планы радикальной оппозиции, безусловно, будут отложены на год. Все знают, что, как только они проиграют парламентские выборы, они тут же попытаются создать какой-то ажиотаж"

- Ираклий Кобахидзе

Также он отметил, что осуществить радикальные планы по свержению правительства республики у оппозиции не будет шансов.