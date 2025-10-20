Пашинян прибыл в Грузию

Глава армянского правительства начинает свой визит в Грузию. В ходе поездки он проведет встречу с местным коллегой.

Во вторник, 21 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с визитом в Грузию. Об этом рассказали в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата главы правительства РА.

В ходе двухдневной поездки он встретится со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе, а также поучаствует в Тбилиси в V форуме "Шелковый путь".

Переговоры с грузинским премьером запланированы на сегодняшний вечер. Форум глава армянского правительства посетит в среду.