Азербайджан принимает делегацию из Армении

Ответный визит представителей армянской общественности проходит сегодня в Баку. Азербайджанская делегация посетила Ереван месяц назад.
Группа представителей гражданского общества Армении прибыла в пятницу утром в Баку.
Сообщается, что начавшийся визит совершается в ответ на визит азербайджанской делегации в Ереван, который проходил 21-22 октября.
Кроме того, уточняется, что представители гражданского общества обеих стран продолжают вести диалог в рамках мирной повестки, утвержденной после принятия Вашингтонской декларации 8 августа.