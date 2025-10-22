Вестник Кавказа

Азербайджан принимает делегацию из Армении

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ответный визит представителей армянской общественности проходит сегодня в Баку. Азербайджанская делегация посетила Ереван месяц назад.

Группа представителей гражданского общества Армении прибыла в пятницу утром в Баку.

Сообщается, что начавшийся визит совершается в ответ на визит азербайджанской делегации в Ереван, который проходил 21-22 октября.

Кроме того, уточняется, что представители гражданского общества обеих стран продолжают вести диалог в рамках мирной повестки, утвержденной после принятия Вашингтонской декларации 8 августа.

