Представители гражданского общества Армении и Азербайджана собрались на круглый стол в Ереване

Круглый стол с участием представителей гражданского общества Армении и Азербайджана прошел в Ереване.
Мероприятие проводилось 21–22 октября, по совместной инициативе группы представителей экспертного сообщества обеих стран, а также при поддержке официальных структур АР и РА.
Армянскую сторону представляли Арег Кочинян, Борис Навасардян, Наира Султанян, Нарек Минасян и Самвел Меликсетян.
От Азербайджана участвовали Фархад Мамедов, Русиф Гусейнов, Рамиль Искандерли, Кямаля Мамедова и Диляра Эфендиева.
Задача инициативы – продвижение мирной повестки в духе Вашингтонской декларации. Это первая встреча представителей гражданского общества Армении и Азербайджана в таком формате.
На встрече обсуждался широкий спектр тем, важных для азербайджанского и армянского обществ. Это перспективы мирного процесса между Ереваном и Баку, гуманитарные вопросы, экономические и логистические перспективы в условиях нормализации отношений, а также новые меры по укреплению доверия. При этом внимание акцентировалось на подготовке планов и перспектив совместных действий группы.
В рамках визита состоялась встреча с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном.
Участники круглого стола обратили внимание на важность вовлечения в процесс широких групп населения, гражданского общества, экспертов и СМИ.
По итогам встречи была подтверждена готовность к дальнейшей реализации совместных инициатив, цель которых – упрочение взаимопонимания и достижение устойчивого мира в регионе.