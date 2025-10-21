Представители гражданского общества Армении и Азербайджана собрались на круглый стол в Ереване

Двустороннее мероприятие в формате круглого стола состоялось в Ереване, в нем приняли участие представители гражданского общества Армении и Азербайджана.

Мероприятие проводилось 21–22 октября, по совместной инициативе группы представителей экспертного сообщества обеих стран, а также при поддержке официальных структур АР и РА.

Армянскую сторону представляли Арег Кочинян, Борис Навасардян, Наира Султанян, Нарек Минасян и Самвел Меликсетян.

От Азербайджана участвовали Фархад Мамедов, Русиф Гусейнов, Рамиль Искандерли, Кямаля Мамедова и Диляра Эфендиева.

Задача инициативы – продвижение мирной повестки в духе Вашингтонской декларации. Это первая встреча представителей гражданского общества Армении и Азербайджана в таком формате.

На встрече обсуждался широкий спектр тем, важных для азербайджанского и армянского обществ. Это перспективы мирного процесса между Ереваном и Баку, гуманитарные вопросы, экономические и логистические перспективы в условиях нормализации отношений, а также новые меры по укреплению доверия. При этом внимание акцентировалось на подготовке планов и перспектив совместных действий группы.

В рамках визита состоялась встреча с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном.

Участники круглого стола обратили внимание на важность вовлечения в процесс широких групп населения, гражданского общества, экспертов и СМИ.

По итогам встречи была подтверждена готовность к дальнейшей реализации совместных инициатив, цель которых – упрочение взаимопонимания и достижение устойчивого мира в регионе.