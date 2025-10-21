Вестник Кавказа

Эксперты Азербайджана и Армении провели встречу в Стамбуле

Политологи Центра анализа международных отношений (ЦАМО) провели в Стамбуле обсуждения с армянскими аналитиками под руководством директора Института кавказских исследований Александра Искандеряна.

Эксперты в области политики из Азербайджана и Армении сегодня встретились в турецком Стамбуле, делегацию азербайджанских политологов возглавляет председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, экспертами Армянского института Кавказоведения руководит Александр Искандарян.

"Сегодня специалисты Центра анализа международных отношений в Стамбуле провели обсуждения с экспертами Института Кавказских исследований во главе с Александром Искандеряном"

- председатель ЦАМО Фарид Шафиев

