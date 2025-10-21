Али Асадов: договоренности Азербайджана и Армении имеют историческое значение

Глава правительства Азербайджана рассказал на форуме в Тбилиси о важности достижения договоренностей между Баку и Ереваном. Ранее Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению, в планах запуск маршрута, который свяжет основную часть Азербайджана с Нахчиваном.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на 5-м Тбилисском форуме "Шелковый путь", назвал договоренности, достигнутые Баку и Ереваном, историческими.

Он отметил, что договоренности сторон по мирной повестке имеют историческое значение с точки зрения обеспечения устойчивого сотрудничества на Южном Кавказе. Особое значение имеют транспортные связи.

"Открытие коммуникаций в регионе, включая соединение основной территории Азербайджана с неотъемлемой частью страны — Нахчыванской Автономной Республикой, будет способствовать расширению транзитных возможностей региона для международных перевозок"

– Али Асадов

Он выразил уверенность, что новый маршрут, который будет открыт в регионе на основе Вашингтонских договоренностей, станет одним из важных участков Срединного коридора и поможет укрепить роль международного маршрута в глобальной транспортной сети.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что запустить Зангезурский коридор планируется в 2028 году.

Азербайджан развивает мирную повестку

Главный редактор МИА "Тренд" Эмин Алиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о причинах решения Баку открыть транзит товаров в Армению по своей территории и ожидающихся от Еревана ответных шагах.

"Напомню, что ограничения на транзит грузов в Армению вводились в 90-е годы в связи с оккупацией армянскими войсками территорий Азербайджана. После 2023 года, когда суверенитет Азербайджана был восстановлен на всей территории страны и стартовали относительно предметные переговоры с Ереваном по мирному соглашению, ограничения на транзит еще оставались в силе, ведь никакой конкретики по урегулированию отношений не было ни на деле, ни на бумаге. Ситуация поменялась после августовского саммита, когда Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Дональд Трамп подписали декларацию о мире в Белом доме", - прежде всего сказал он.

"Тогда было парафировано мирное соглашение, и обе стороны заявили на уровне совместного документа, что хотя договор о мире еще не подписан, фактически между Азербайджаном и Арменией сложилась мирная ситуация: перестрелок на границе нет, продолжается работа по делимитации и демаркации границы, есть контакты на уровне гражданского общества. То есть в целом произошла существенная нормализация отношений – насколько она возможна для стран, которые 30 лет находились в состоянии вялотекущих боевых действий, не подписали до сих пор договор о мире и не имеют дипломатических друг с другом. Именно в связи с этим, как неоднократно говорил Ильхам Алиев, появилась потребность в шагах и мерах, которые говорили бы о постепенном восстановлении доверия между Баку и Ереваном", - подчеркнул Эмин Алиев.

"Решение властей Азербайджана разрешить транзит в Армению через свою территорию – как раз одна из мер доверия. Если мы говорим, что и мы, и Ереван готовы к возобновлению отношений и к сотрудничеству в грузоперевозках, что может быть лучше, чем запустить такой транзит? Да, это пока не прямой международный транзит межрегионального уровня, как "Срединный коридор", когда поезда с контейнерами из Китая следуют в Европу через Азербайджан и Грузию, но и к этому тоже ситуация может когда-нибудь прийти. Тем не менее, уже этот шаг существенно меняет реальность нашего региона, ведь впервые за многие годы транзитный груз, зерно из Казахстана, поступил в Армению через территорию Азербайджана", - отметил главный редактор МИА "Тренд".

"Буквально час назад премьер-министр Армении Никол Пашнян выразил благодарность Ильхаму Алиеву за это решение и заявил о том, что Армения не только готова обеспечить транзит между Азербайджаном и Турцией через свою территорию по имеющейся инфраструктуре, но и пообещал закончить работу над армянским участком Зангезурского коридора в течение пары лет. По его словам, этот маршрут Армения готова восстановить и запустить для обеспечения транзита между Азербайджаном и Турцией, а значит, и для того, чтобы стать участницей большого международного транзитного проекта под названием "Срединный коридор". То есть в целом у открытия транзит в Армению мотивация достаточно простая: мера доверия плюс запуск на земле экономического взаимодействия между двумя странами", - сообщил он.

Ответные шаги Армении

Эмин Алиев обратил внимание, что для Азербайджана в данном случае важно, чтобы Армения выполнила обещание Никола Пашиняна и построила железную дорогу на своем участке Зангезурского коридора для организации сообщения между Зангиланским районом АР и Нахчываном.

"Азербайджан ожидает от Армении зеркальных шагов. Во-первых, это запуск транзита. Во-вторых, начало предметной работы по армянскому участку Зангезурского коридора. Речь идет о 40 км железной дороги, которая в советское время называлась Мегринской железной дорогой и пришла в полнейший упадок за 30 лет армяно-азербайджанского конфликта. От нее остались только полуразрушенные станции и разобранные рельсы: за прошедшие годы там растащили буквально все, до болтов и гаек. Фактически, сейчас армянской стороне нужно с нуля восстанавливать пусть и небольшой, но очень важный участок железной дороги. Там же должна будет пройти впоследствии автомобильная трасса и другие коммуникации, включая трубопроводы и ЛЭП. Конечно, Азербайджан ждет от Армении в этом плане реальных шагов", - сказал он.

"Есть ожидания и по мирному соглашению. Азербайджан неоднократно декларировал свою позицию по этому вопросу: мы ждем, чтобы Ереван убрал из своей Конституции отсылки к Декларации о независимости, в которой есть территориальные претензии к нашей стране. Как только это будет сделано, последнее препятствие для окончательного заключения мирового соглашения будет устранено, и мир между странами установится официально. В то же время мы готовы, ожидая этого конституционного процесса в Армении, налаживать первичные экономические связи уже сейчас, потому что от этого выигрывают все – и Азербайджан, и Армения, и Южный Кавказ в целом, и наши партнеры как на Востоке, так и на Западе. Сейчас "Срединный коридор" — это, наверное, главный маршрут для грузоперевозок из Китая в Европу и обратно", - заключил Эмин Алиев.