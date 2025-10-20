Зангезурский коридор заработает в 2028 году

Запуск Зангезурского коридора может состояться к концу 2028 года, о таких сроках заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил огромный потенциал проекта.

Открытие Зангезурского коридора может состояться к концу 2028 года, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

По словам главы государства, помимо всех остальных проектов, планируемых и уже реализуемых, огромный потенциал несет в себе проект Зангезурского коридора.

Ильхам Алиев сообщил, что все работы на автомобильной и железнодорожной инфраструктуре на территории Азербайджана будут завершены к середине 2026 года.

"На территории других стран, надеемся с такой же скоростью это будет все реализовано, и в этом случае открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года"

– Ильхам Алиев

Он также подчеркнул, что проект транзитного коридора TRIPP ("Маршрут Трампа ради международного мира и процветания"), ставший одним из достижений Вашингтонского саммита в августе, обязательно воплотится в жизнь.

"Тем самым открывается еще один маршрут Срединного коридора. В добавление к традиционному появляется еще один – через Зангезур с грузооборотом в 15 млн т на уровне самых современных стандартов"

– Ильхам Алиев

Ранее сегодня глава государства заявил об отмене ограничений на транзит грузов в Армению. Он уточнил, что первым грузом, доставленным в Армению через Азербайджан, стала пшеница из Казахстана.

Российские перспективы Зангезурского коридора

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на возможность использования Зангезурского коридора российскими грузоперевозчиками.

"Потенциал использования Зангезурского коридора Россией будет зависеть от того, каким образом основные участники проекта, то есть Азербайджана, Армения и Турция, договорятся о режиме его функционирования. Открытие коммуникаций на Южном Кавказе в принципе выгодно для России: она может использовать дороги через Азербайджан и южную часть Армении для доступа к рынкам дружественных стран Глобального Юга", - прежде всего сказал он.

"Таким образом, Зангезурский коридор будет давать выход на Иран, а через иранские порты – в Индию и любые другие страны Юго-Восточной Азии, куда можно добраться морскими путями, и даже в Африку. Безусловно, и самим странам Южного Кавказа, Армении и Азербайджану, выгодно получать транзитные доходы от использования Россией строящихся в регионе устойчивых транспортных путей, ведущих на новые рынки", - подчеркнул Константин Тасиц.

Регионовед отдельно отметил возможность альтернативного доступа России в Иран по Зангезурскому коридору по отношению к основному российско-азербайджанско-иранскому проекту Международного транспортного коридора "Север-Юг". "Коммуникации через армянский Мегри будут вести в Нахчыванскую Автономную Республику, где станция Джульфа связана с железнодорожными системами Ирана. Соответственно, получается единое железнодорожное сообщение России с Ираном через Азербайджан и Армению", - заключил эксперт по Южному Кавказу.