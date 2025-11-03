Вестник Кавказа

МВФ: инфляция в Турции останется двузначной

Турецкая лира
Инфляция в Турции в среднесрочной перспективе будет снижаться, но продолжит держаться выше уровне 10%, следует из прогноза МВФ.

Прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по Турции показывает, что инфляция в стране пойдет вниз, однако останется двузначной. 

"Инфляция продолжит снижаться, но останется двузначной в среднесрочной перспективе. На таких высоких уровнях инфляция оказывает давление на инвестиции и производительность, удерживая рост ВВП на уровне около 3,7%, что ниже докризисного тренда"

– МВФ

Привести инфляцию в стране в соответствие с целями ЦБ Турции и укрепить устойчивость турецкой экономики к шокам могут помочь дополнительный меры, в том числе более жесткая экономическая политика.

"Основой для этого станет консолидация бюджета в этом году, которую следует поддержать повышением реальных процентных ставок, повышением гибкости обменного курса и продуманной политикой доходов"

– МВФ

