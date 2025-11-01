Турции удалось немного обуздать инфляцию

В Турции отмечается заметное снижение инфляции – так, цены в октябре в стране выросли на 32,87% по сравнению с 33,29% в сентябре, их рост стал минимальным с ноября 2021 года в годовом выражении, сообщили в статистическом институте страны (Turkstat).
Заметно снизился рост цен на продукты питания и безалкогольных напитков – он упал до 34,87% с 36,06% в сентябре, одежды и обуви - до 7,98% с 9,8%, мебели и бытовой техники - до 28,9% с 29,32%.
Также сократились темпы роста медицинских, телекоммуникационных и образовательных услуг, цен в отелях и ресторанах, но ускорился рост цен на транспорте. В целом рост цен на потребительские товары за месяц замедлился до 2,55% в октябре в сравнении с 3,23% в сентябре, говорится в сообщении.
Чуть скромнее стали и цены производителей – в октябре они выросли на 1,63% по сравнению с сентябрем, когда рост составил 2,52%, добавили в Turkstat.