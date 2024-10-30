Рауф Арашуков приговорен к еще одному пожизненному сроку

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков приговорен к пожизненному заключению по совокупности приговоров после рассмотрения дела о взятке в 6 млн рублей.

Суд в Оренбурге сегодня вынес приговор бывшему сенатору Рауфу Арашукову по уголовному делу о взятке, с помощью которой осужденный пытался улучшить условия в колонии, рассказали в пресс-службе Оренбургского областного суда.

По ее данным, Ленинский районный суд Оренбурга приговорил Арашукова к 10 годам колонии, а также к штрафу в 120 млн рублей.

"По совокупности приговоров за ранее совершенные преступления Арашукову Р. Р. окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 120 млн рублей"

– пресс-служба суда

Кроме того, по решению того же Ленинского райсуда, в пользу государства конфискованы 3 млн рублей, которые Арашуков успел передать в виде взятки. Такое же решение было принято по другим трем миллионам рублей, которые также должны были быть переданы в качестве взятки, но этого не случилось. Таким образом, в общей сложности было конфисковано 6 млн рублей, они поступят в доход государства.