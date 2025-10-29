Самыми дешевыми в новогоднюю ночь будут отели Сочи, Анапы и Геленджика

На момент конца октября текущего года все еще есть варианты бюджетного отдыха формата "все включено" в Краснодарском крае – в Сочи, Геленджике и Анапе. Об этом проинформировали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Стартовая цена за три ночи на двоих в отеле такого формата и уровня 4 звезды в Сочи составляет 37,7 тыс рублей. Еще в аналогичных отелях 4 звезды в Сочи можно отдохнуть примерно за 40 тыс.
В Анапе и в Геленджике четырехзвездочные отели предлагают отдых в период праздничных дат за 63-69 тыс рублей.
В отелях уровня 5 звезд отдохнуть в период Нового года можно за 80 тыс рублей.
Напомним, что в этом году россиян ожидают продолжительные новогодние праздники. Они составят 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026.