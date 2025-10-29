Билет на паром "Сочи - Трабзон" можно купить за 6500 рублей

Стало известно, во сколько обойдется морское путешествие из Сочи в Турцию. Стоимость билетов на паром в Трабзон стартует от 6500 рублей.

Вскоре между Сочи и турецким Трабзоном будет восстановлено паромное сообщение, минимальная стоимость пассажирского билета составит 6,5 тыс рублей, рассказал гендиректор ООО "СВС Шиппинг", директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

"Базовая цена за кресло в эконом-классе от 6500 рублей. Стоимость кают начинается от 9500 рублей, в зависимости от класса"

– Сергей Туркменян

Перевозка будет осуществляться на судне Seabridge. Воспользоваться паромом смогут как туристы, так и в будущем автомобилисты - провоз автомобиля обойдется минимум в 30 тыс рублей. Сидячих эконом-мест на судне 93, уточнил Туркменян, передает РИА Новости.

Билеты на паром уже доступны в кассе морвокзала Сочи. В будущем билеты также можно будет приобретать онлайн.