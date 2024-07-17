Казахстану нужны новые электростанции

В Казахстане 70% электроэнергии производится на износившихся угольных станциях, часть которых придется выводить из эксплуатации в течение следующих 10 лет: в стране назрела необходимость строительства атомной электростанции.

Нынешнее состояние угольных электростанций в Казахстане таково, что большую часть из них в скором времени придется выводить из эксплуатации, заявили на завершающих слушаниях перед референдумом о строительстве АЭС представители Департамента атомной энергетики и промышленности Минэнергетики страны.

Действующие сейчас в стране угольные электростанции не просто устарели морально и физически – большую часть из них придется закрывать в течение следующих 10 лет из-за их технического состояния, при том что ежегодный рост потребления электроэнергии в стране составляет примерно 3%, заявила заместитель директора Департамента атомной энергетики и промышленности министерства энергетики Казахстана Гульмира Мурсалова, передает Sputnik Казахстан.

"На строительство АЭС в Казахстане может уйти от 8 до 10 лет. Это включая предпроектную стадию, изыскательскую, инженерные и проектные работы и ввод в эксплуатацию - это стандартные сроки строительства двухблочной АЭС, которые показывает мировой опыт"

- заместитель главного инженера Национального ядерного центра Казахстана Денис Зарва

Уже сейчас в пиковые часы Казахстан закупает электроэнергию у приграничных стран, поэтому вопрос строительства новых энергообъектов актуален как никогда, отметили участники слушаний.