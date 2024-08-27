За АЭС в Казахстане голосуют три четверти жителей страны

Как показал соцопрос, проведенный среди жителей Казахстана, число сторонников строительства первой атомной электростанции выросло до 72,9% - это наиболее высокий показатель по стране.

Жители Казахстана все больше склоняются к необходимости поддержать строительство первой АЭС в стране – по результатам соцопроса, проведенного по заказу Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана, эту идею поддержали почти три четверти опрошенных, сообщили в институте.

"В целом большинство опрошенных, 72,9%, поддерживают идею строительства АЭС, а, согласно сложившейся тенденции, с определенной долей вероятности можно предположить, что уже и так значительное число сторонников АЭС ко дню голосования может еще возрасти"

- пресс-служба института стратегических исследований

Мнение у граждан формировалось постепенно – сейчас это наиболее высокий показатель, во втором исследовании доля сторонников строительства АЭС выросла на 19,8%, а теперь – еще на 12,7%, передает Sputnik Казахстан.

Обязательно примут участие в референдуме 46,3% опрошенных, еще 15,7% все же скорее всего придут на него, а значит - доля намеренных участвовать в голосовании выросла с 59 до 62%, говорится в материалах исследования.