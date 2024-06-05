Путину раскрыли стоимость АЭС "Аккую"

Владимир Путин встретился с директором "Росатома". Российскому лидеру раскрыли стоимость строительства АЭС "Аккую". На нее потрачено до $25 млрд.
Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с директором компании "Росатом" Алексеем Лихачевым.
На встрече Лихачев раскрыл президенту стоимость строительства атомной станции "Аккую" в Турции.
Директор отметить, что возведение АЭС будет стоить $24-25 млрд.
Напомним, АЭС "Аккую" – первая атомная станция в Турции, которую возводит "Росатом". Мощность каждого блока – 1200 МВт.