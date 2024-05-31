Путин о строительстве АЭС "Аккую": все идет по плану

Владимир Путин заявил, что строительство АЭС "Аккую" в Турции идет по плану. Он сообщил, что в работах по возведению станции участвует большое количество человек.

Российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о темпах строительства АЭС "Аккую" в Турции.

Глава государства подчеркнул, что работы по возведению атомной станции идут по плану, согласно графику. По его словам, задержки отсутствуют.

"Что касается "Аккую", то все идет по плану, все в графике находится, в абсолютном графике, нет никаких задержек"

- Владимир Путин

Путин заявил, что в строительстве участвует большое количество людей, преимущественно местных работников.

Российский лидер выразил благодарность властям Турецкой Республики за предоставленные для возведения АЭС условия.