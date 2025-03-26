Турция актуализирует свой статус в украинском урегулировании

Во время дипломатического форума в Анталье турецкое правительство предприняло попытку активизировать свою роль в завершении украинского конфликта.

Несмотря на продолжающиеся протесты в Турции, ее правительство не сбавляет обороты на внешнем контуре. В Анталье в конце прошлой недели прошел IV Дипломатический форум, на который собрались представители 140 стран. Выступая на нем глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил, что его шеф в скоро времени планирует поехать в Сирию. Наряду с этим в Турции уже вовсю обсуждают скорый визит Дональда Трампа. И вместе с тем Анкара планирует удержать и нарастить свое влияние в украинском процессе.

Хотя после стамбульских переговоров марта 2022 года и черноморской зерновой сделки, функционировавшей до июля 2023 года, Турция де-факто выпала из переговорного процесса, с возвращением Дональда Трампа в Овальный кабинет она вновь активизировалась.

В Стамбуле недавно прошла вторая встреча российских и американских дипломатов, посвященных нормализации двусторонних отношений. Анкаре, безусловно, приятно, что США и Россия выбрали турецкую площадку для диалога, но останавливаться на этом она не хочет.

На Анталийском форуме Фидан напомнил, что Турция, которая имеет тесные контакты и с Россией, и с Украиной, готова организовать переговоры по украинскому урегулированию. "Мы участвуем во многих мероприятиях, связанных с всеобъемлющими мирными переговорами, время от времени играем важную роль в их проведении. Конечно, если стороны захотят собраться в Турции, наша дверь всегда открыта для них", - сказал он 13 апреля.

Анкара уже сделала много шагов, чтобы претендовать на статус посредника по Украине, однако в последние полгода этот статус за собой закрепил Эр-Рияд. Эрдоган не сдается. Действуя на опережение, на 15-16 апреля в штабе командования ВМС Турции он запланировал встречу по вопросам безопасности в Черном море. Поначалу турецкие медиа сообщали, что на переговорах будут и представители России и Украины, но список участников до последнего момента не уточнялся.

При этом украинский МИД сразу поспешил заявить, что ее представителей в Турции не будет. Уже в день встречи в администрации Эрдогана сообщили РИА Новости, что переговоры с участием украинской и российской делегации не запланированы, при этом Анкара находится в координации с обеими сторонами в вопросе безопасности на Черном море.

"Мы постоянно находимся в координации со сторонами по вопросам безопасности на Черном море", - заявили в Аксарае российскому информагентству.

12 апреля на форуме в Анталье у Фидана была возможность обсудить отдельно вопросы об урегулировании конфликта с главами МИД Украины и России. Украинский министр Андрей Сибига поблагодарил Турцию, благодаря кооперации с которой "мы с каждым днем становимся все ближе к всеобъемлющему и справедливому миру". С главой МИД РФ Сергеем Лавровым турецкий коллега обсудил множество тем, включая Южный Кавказ, Ближний Восток и ситуацию на Черном море.

Несмотря на все сложности в организации переговоров с участием конфликтующих сторон, в Анкаре все же настроены оптимистично. Комментируя уже анонсированную в Стамбуле третью встречу российских и американских дипломатов, представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Халил Коркмаз обратил внимание на неслучайность данного факта и объявил о том, что Турция стала центром мировой политики. Сможет ли Турция добиться повторения опыта марта 2022 года, увидим. Но в данный промежуток времени ее потенциал в посредничестве не уменьшился, потому как она сохраняет тесные контакты не только с Украиной и Россией, но и сблизилась с Дональдом Трампом и усилила свои позиции в диалоге с Европой.

Что касается конференции по безопасности в Черном море, то этот процесс для Турции не нов. Еще с 2022 года Анкара прилагала усилия, чтобы внести вклад в региональную стабильность. В соответствии с Конвенцией Монтре, Турция почти сразу после начала СВО закрыла Босфор для военных кораблей и Запада, и России. Затем при участии Турции в июле 2022 году была подписана "зерновая сделка". В январе 2024 года Турция вместе с Румынией и Болгарией создала целевую военно-морскую группу для борьбы с минами в Черном море.

Черноморский регион для Турции очень важен, ведь 38% береговой линии Черного моря приходится на нее, а через Босфор проходит 3% мировых поставок нефти. По дну Черного моря проложены газопроводы из России в Турцию - "Голубой поток" и "Турецкий поток", имеющие стратегическую важность для энергобезопасности республики. Время от времени из-за атак БПЛА из Украины страдает компрессорная станция, обеспечивающая работу "Турецкого потока". Кроме того, на черноморском шельфе турецкие геологи обнаружили внушительные запасы нефти и газа на месторождении "Сакарья".

24 марта Россия и США договорились о безопасности судоходства в Черном море, а также об исключении применения силы и военного использования коммерческих судов. Учитывая координацию Эрдогана с Белым домом и Кремлем и факт американо-российских переговоров в Стамбуле, можно исходить из того, что Анкара, организуя встречу в штабе ВМС, хочет дополнить договоренность США и России и усилить свои позиции в процессе украинского урегулирования. Получится ли, покажет время.