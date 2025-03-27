Трамп рассчитывает на скорейшее подписание соглашения о мире между Баку и Ереваном

Глава Белого дома заинтересован в скором подписании договора о мире между Баку и Ереваном. Он полагает, что это пойдет на пользу всему региону.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется на скорейшее заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщил на энергетическом форуме в Баку старший советник Госбюро энергоресурсов Госдепа США.

В ходе своего выступления Эрик Джейкобс указал на то, что с подписанием документа для Южного Кавказа откроется "новая эра безопасности и процветания".

Напомним, в начале прошлого месяца представители двух республик Южного Кавказа завершили работу по согласованию текста мирного договора. Как отмечается, стороны договорились по двум пунктам, которые ранее оставались несогласованными.

На днях спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно заявила, что мир между Баку и Ереваном принесет стабильность на Южный Кавказ.

Интересы США на Южном Кавказе

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о мотивах администрации Трампа поддерживать скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

"Подход новой администрации в Белом доме состоит в стабилизации ситуации по периметру России, во что входит и армяно-азербайджанское урегулирование. Заявление о поддержке мирного договора между Баку и Еревана – это по существу продолжение украинской политики администрации Трампа, целью которой также является мирное соглашение. На уровне декларативного заявления, что будет перемирие и заключение сделки о более или менее устойчивом мире на Украине, с точки зрения Вашингтона, уместно дополнить работу мирными договоренностями в чрезвычайно чувствительном для России регионе Закавказья", – прежде всего сказал он.

"Смысл в расчете, что как только по периметрам России будет обеспечена безопасность и стабильность, Россия сможет в большей степени быть партнером США. Таким образом будут расчищены очень важные препятствия, мешающие российско-американскому сближению. Предыдущая администрация Байдена и Европа стремились дестабилизировать ситуацию в Закавказье, причем не только через Армению, но и через Грузию – провоцируя революции и подталкивая страны к военному конфликту с РФ. Администрация Трампа формально прекратила финансирование всех программ продвижения демократии и поддержки некоммерческих организаций, что свидетельствует об отсутствии у нее намерений решать задачи смены режимов", – отметил Владимир Васильев.

"Администрации Трампа нужна ситуация стабильного мира, чтобы иметь фон для серьезных геополитических игр. Эта ситуация, по всей видимости, является исходной установкой Белого дома. Она представляет собой колоссальный разрыв с прежним американским подходом, состоявшим в разжигании конфликтов вокруг России по всему периметру. Пока неясно, в какой степени администрации Трампа удастся этого добиться. Армения в последнее время очень сильно переориентировалась на ЕС, который по сей день подходов не менял и хочет дестабилизировать ситуацию на Кавказе, в том числе в качестве фактора продолжения военных действий на Украине", – указал американист.

"Возможно, США дадут понять Армении, что не будут провоцировать устремления антироссийской направленности, которые проявляет команда Никола Пашиняна. Также вполне ожидаемо, что Вашингтон перенесет в большей степени свое внимание на диалог с Азербайджаном. При администрации Байдена на первом месте по американским приоритетам среди стран региона стояла Грузия, на втором – Армения, на последнем – Азербайджан, поскольку никаких перспектив влияния на Баку у Вашингтона не было. Сейчас США могут сделать ставку на Азербайджан как на основной фактор стабилизации ситуации в Закавказье. Неслучайно, что сегодняшнее заявление последовало именно на форуме в Баку", – заключил Владимир Васильев.