Вестник Кавказа

Шалва Папуашвили: западные деньги в Грузии означают насилие и террор

Шалва Папуашвили: западные деньги в Грузии означают насилие и террор
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили открыто призвал западные фонды прекратить финансовую поддержку радикальных негосударственных структур в Грузии. Он отметил, что из-за этого западные деньги в республике теперь вызывают устойчивые ассоциации с акциями насилия.

Председатель законодательного собрания Грузии Шалва Папуашвили, продолжая общую контратаку грузинских властей на обвиняющих их в недемократичности западные политические структуры, заявил, что в этом году деньги, приходящие из Брюсселя и Вашингтона в Тбилиси, направляются на акции насилия и террора против граждан и чиновников.

"Очень печально, что в последнее время финансирование Евросоюза и США все чаще ассоциируется с насилием и террором. Два года я говорил обо всем этом и предупреждал представителей Евросоюза и США всех уровней"

– Шалва Папуашвили

Так он отреагировал на озвученные накануне слова депутата "Грузинской мечты" Левана Мачавариани о том, что члены правящей партии постоянно получают звонки с угрозами и оскорблениями от представителей тех НПО, которые финансируются Западом.

Папуашвили подчеркнул, что его прогнозы перехода прозападных НПО и медиа к незаконным действиям встретили не более чем пренебрежение в тех конторах в Брюсселе и Вашингтоне, что финансируют оппозицию в Грузии.

Председатель грузинского парламента в связи с этим предупредил иностранных партнеров, что они обязаны реформировать свои подходы к финансовому обеспечению негосударственных структур в Грузии, дабы их деньги не получали откровенные радикалы.

Именно для этого, подчеркнул Шалва Папуашвили, и был принят закон о прозрачности иностранного влияния – транспарентность финансирования НПО поможет предотвратить разрастание контролируемого извне радикализма в Грузии.

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