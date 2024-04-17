"Грузинская мечта" и оппозиция обвиняют друг друга в травле из-за закона об иноагентах

Закон об иноагентах, резко обостривший политическую ситуацию в Грузии, стал причиной взаимной травли представителей правящей "Грузинской мечты" и оппозиции – доходит до угроз и надписей на домах.

Оппозиционеры и представители НПО подвергают травле родных и близких депутатов от парламентского большинства из-за закона об иноагентах, сообщил депутат "Грузинской мечты" Леван Мачавариани.

Таким образом он прокомментировал появление на домах законодателей надписей оскорбительного содержания.

Депутат также заявил об угрозах, которые поступают от оппозиции родственникам, в том числе детям представителей правящей партии.

"Они пытаются травить не только представителей власти и членов их семей, но уже и рядовых избирателей. Это все приняло аморальный характер"

– Мачавариани

Он заверил, что эти преступные поступки лишены всякого смысла: никакие угрозы не остановят законодателей.

Депутат добавил, что организаторами такого психологического террора выступают радикальная оппозиция и НПО, которые действуют по указке тех самых агентов иностранного влияния, которые боятся своего разоблачения. Мачавариани уточнил, что виновных в развязывании этой кампании ждет жесткий ответ правящей силы.

В то же время, на попытки запугивания жалуются и противники закона об ианогентах. Некоторые оппозиционеры, активные демонстранты и их родные подверглись нападениям. Было совершено нападение на основной офис "Единого нацдвижения" в Тбилиси, неизвестные повредили здание и выбили в нем стекла. Надписи оскорбительного содержания были нанесены и на офисы других партий от оппозиции и НПО.