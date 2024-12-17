Зурабишвили считает себя государством – спикер парламента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой заканчивается 29 декабря, в день инаугурации нового президента, полагает, подобно Людовику XIV, что она и есть государство, – такое мнение выразил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Саломе Зурабишвили, полномочия которой на посту президента истекают через три дня и которая не намерена покидать президентский дворец, считает, что она воплощает собой все государство, такое мнение выразил спикер парамента Шалва Папуашвили.

Он пояснил, что такую точку зрения нельзя назвать новой – точно так же относился к своей персоне король Франции Людовик XIV.

"Фактически она говорит, что государство – это она сама, со своей атрибутикой"

– Папуашвили

Спикер парламента также обратился к участникам политического процесса, то есть прежде всего к оппозиции, и призвал ее наконец принять во внимание мнение большинства избирателей, которые на выборах 26 октября отдали свои голоса за правящую "Грузинскую мечту", в общей сложности это 1,2 млн человек.