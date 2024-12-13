Вестник Кавказа

Оппозиция оккупирует резиденцию президента вместе с Зурабишвили

Дворец президента Грузии на Орбелиани
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Оппозиция присоединилась к уходящему президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Вместе они останутся в президентской резиденции на Орбелиани после инаугурации Михаила Кавелашвили в это воскресенье. В «Грузинской мечте» назвали это преступлением.

После инаугурации Михаила Кавелашвили в президентском дворце помимо уходящего президента Грузии Саломе Зурабишвили намерены остаться еще двое лидеров оппозиционных партий – «Сильной Грузии» и «Коалиции за перемены». В правящей партии «Грузинская мечта» назвали их намерения «преступными».

«Я правда не припомню, чтобы кто-то в цивилизованном мире так цеплялся за кресло, тем более так преступно. Мы не угрожаем, мы просто говорим, что если экс-президент Саломе Зурабишвили останется в государственном учреждении и совершит преступление, тем более в группе с кем-то еще, то за этим последует наказание»

- депутат Мамука Мдинарадзе

Инаугурация президента Грузии

Инаугурация избранного президента Михаила Кавелашвили, бывшего футболиста и основателя партии «Сила народа», состоится в это воскресенье, 29 декабря. В связи с этим парламент, место мероприятие, перейдет на повышенный уровень безопасности. Оппозиция прогнозирует новую волну протестов в Тбилиси и стране в целом в этот день.

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