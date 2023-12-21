Посещение мечети Айя-София в Стамбуле станет платным

Для того, чтобы попасть в мечеть Айя-София с середины января иностранные посетители будут вынуждены заплатить 25 евро.

Власти Турции сделали вход в мечеть Айя-София платным для иностранных граждан. С 15 января туристы должны будут заплатить 25 евро, чтобы попасть на территорию мечети. Такую информацию распространило Министерство культуры и туризма республики.

Представители ведомства уверены, что таким образом удастся избежать длинных очередей.

При этом граждане страны смогут посещать мечеть бесплатно.

Ранее отмечалось, что власти страны планируют сделать вход в Айя-Софию платным по рекомендации ЮНЕСКО.

Таким образом правительство хочет сделать комфортным пребывание граждан, которые посещают мечеть с целью священнослужения.