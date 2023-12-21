Вестник Кавказа

Посещение мечети Айя-София в Стамбуле станет платным

Посещение мечети Айя-София в Стамбуле станет платным
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Для того, чтобы попасть в мечеть Айя-София с середины января иностранные посетители будут вынуждены заплатить 25 евро.

Власти Турции сделали вход в мечеть Айя-София платным для иностранных граждан. С 15 января туристы должны будут заплатить 25 евро, чтобы попасть на территорию мечети. Такую информацию распространило Министерство культуры и туризма республики. 

Представители ведомства уверены, что таким образом удастся избежать длинных очередей. 

При этом граждане страны смогут посещать мечеть бесплатно. 

Ранее отмечалось, что власти страны планируют сделать вход в Айя-Софию платным по рекомендации ЮНЕСКО. 

Таким образом правительство хочет сделать комфортным пребывание граждан, которые посещают мечеть с целью священнослужения.

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