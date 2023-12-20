Стамбул поднимает цены на музеи для туристов с 1 января

Туристы в Стамбуле в новом году будут платить за посещение музеев на 40-60% больше, чем в 2023 году. Посещение Топкапы обойдется теперь в 1,5 тыс лир - более $50.

Дворцы Стамбула станут дороже для иностранных посетителей с началом 2024 года, предупреждает АТОР.

Цены на входные билеты для туристов вырастут сразу на 40-60%. Так, комбинированный билет во дворец Топкапы будет 1 января стоить 1,5 тыс лир (около $50) вместо 950 еще 31 декабря. Билет в гарем Топкапы обойдется посетителям в 500 лир, столько же обойдется посещение церкви святой Ирины.

Комбинированный билет в Долмабахче с 1 января 2024 года для туристов стоит 1050 лир - $35.

Для организованных тургрупп цены на посещение дворцов поднимутся не так существенно - примерно на 25-35%.