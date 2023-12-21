Айя-София в Стамбуле: цена билета для иностранцев составляет 25 евро

В Стамбуле с сегодняшнего дня стали взимать плату с туристов за посещение Святой Софии, одной из главных достопримечательностей города.
Бесплатно посещать мечеть Айя-София могут отныне только граждане Турции. Все остальные визитеры должны платить за входной 25 евро - около 830 лир, в билет включен бесплатный аудиогид. Касса расположилась поблизости от фонтана султана Ахмеда III.
Вход в здание для туристов и местных жителей разный, также различаются помещения, которые можно посещать. Туристам отныне будет доступен только второй ярус собора, который в последние три года был закрыт - с тех пор, как Айя-София снова превратилась из музея в действующую мечеть. Также иностранным гостях доступен осмотр мозаик византийской эпохи.
Вход в основной зал Святой Софии разрешен только гражданам страны.
Айя-София находится в районе Стамбула Султанахмед, величественное здание видно из разных точек города. Собор входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.