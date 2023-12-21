Айя-София в Стамбуле: цена билета для иностранцев составляет 25 евро

Вход в Айя-Софию в Стамбуле стал платным. Где купить билет, сколько он стоит и какие залы можно посетить туристу?

В Стамбуле с сегодняшнего дня стали взимать плату с туристов за посещение Святой Софии, одной из главных достопримечательностей города.

Бесплатно посещать мечеть Айя-София могут отныне только граждане Турции. Все остальные визитеры должны платить за входной 25 евро - около 830 лир, в билет включен бесплатный аудиогид. Касса расположилась поблизости от фонтана султана Ахмеда III.

Вход в здание для туристов и местных жителей разный, также различаются помещения, которые можно посещать. Туристам отныне будет доступен только второй ярус собора, который в последние три года был закрыт - с тех пор, как Айя-София снова превратилась из музея в действующую мечеть. Также иностранным гостях доступен осмотр мозаик византийской эпохи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вход в основной зал Святой Софии разрешен только гражданам страны.

Айя-София находится в районе Стамбула Султанахмед, величественное здание видно из разных точек города. Собор входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.