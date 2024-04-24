Опасный бензол: что это такое и есть ли он в косметике?

Французская компания L’Oreal (Лореаль), производящая косметику и средства для ухода за кожей, отозвала из США всю линейку продуктов против акне Effaclar Duo, которая продаётся под брендом La Roche-Posay. Причина: следы опасного бензола, обнаруженные в косметических продуктах. Рассказываем, что такое бензол, почему он оказывается в косметике и чем он опасен.

Что такое бензол?

Бензол - это химическое вещество, которое при комнатной температуре остаётся в жидком состоянии. Бензол нужен для изготовления химикатов, а также пластмасс, смазочных материалов, лекарств и пестицидов. Бензол можно получить в лаборатории, но он также является компонентом нефти и содержится в сигаретном дыме. Бензол - бесцветная жидкость со сладковатым запахом, крайне огнеопасная.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бензоилпероксид в косметике?

В косметические продукты бензол не добавляют, поскольку это опасное вещество. В качестве одного из компонентов средств по уходу за кожей используют бензоилпероксид - органическое соединение, которое уменьшает воспаление, убивая и предотвращая размножение бактерий на коже. Бензоилпероксид относится к группе лекарств-антибиотиков.

Как бензол попадает в уходовые средства?

Бензол образуется в кремах и других продуктах, в которых есть бензоилпероксид, при воздействии определённых температур. Американская лаборатория Valisure, в частности, протестировала косметические средства и выяснила, что бензоилпероксид распадается до бензола при температуре от 37 °C за несколько недель. Чем выше температура, тем быстрее образуется бензол.

Чем опасен бензол?

Международное агентство по изучению рака классифицирует бензол как канцероген, то есть вещество, способное спровоцировать рак. Считается, что бензол может быть одним из факторов развития, в частности, лейкемии. В повседневной жизни бензол попадает в организм человека в основном через дыхательные пути, поскольку содержится в выхлопных газах и сигаретном дыме.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В каких косметических продуктах может быть бензол?

Бензол может образоваться в результате несоблюдения условий хранения и транспортировки в следующих косметических продуктах:

в аэрозольных антиперспирантах и дезодорантах

в солнцезащитных кремах

в сухих аэрозольных шампунях и кондиционерах для волос

в средствах от акне, в которых содержится бензоилпероксид

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой допустимый уровень бензола в косметических средствах?

В Европейском Союзе, США, в Канаде и Китае уровень бензола регулируется в рамках законодательства и надзора за качеством продуктов и лекарств.

в ЕС бензола в косметике не должно быть больше 0,1% от массы продукта

в США и Китае этот показатель - 0,0002%

в Канаде бензол запрещён: его содержание в косметической продукции не предусмотрено.

Насколько опасен бензол в косметике?

Даже в малых количествах бензол, содержащийся в косметических средствах, при длительном их использовании увеличивает риск развития онкологических заболеваний и заболеваний крови. Эксперты рекомендуют тщательно подходить к выбору косметических средств, хранить их при указанных изготовителем условиях, а также не использовать продукцию, срок годности которой истек.