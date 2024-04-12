Российская эко-косметика выйдет на рынок Узбекистана

Косметика из Краснодарского края будет продаваться в Узбекистане. Компании "Фитстайл Эко" и "Мезон Финанс" также планируют создать совместное предприятие.

Продукция косметического бренда "Фитстайл Эко" начнет продаваться в Узбекистане. Предприятие базируется в Анапе и имеет собственное производство, в ассортименте представлены три бренда-линейки, направленные на разные потребности кожи.

"Фитстайл Эко" заключила контракт с узбекской "Мезон Финанс" в рамках форума "Иннопром: Центральная Азия" в Ташкенте.

"В рамках укрепления двухстороннего сотрудничества сегодня заключили соглашение не только о поставках продукции кубанского производства в Узбекистан, но и о создании совместного предприятия"

– вице-губернатор края Александр Руппель