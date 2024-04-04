Узбекистан продолжает наращивать поставки в РФ овощей и фруктов

В 1,8 раз нарастил Узбекистан поставки плодоовощной продукции в РФ в первом квартале текущего года. По данным Россельхознадзора было поставлено около 70 тысяч тонн плодоовощной продукции, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 39,5 тыс т.

В первом квартале текущего года Узбекистан продолжает активно развивать экспорт плодоовощной продукции в Россию. Общий объем экспорта достиг более 70 тысяч тонн за этот период.

«Объем импорта белокочанной капусты вырос в 11 раз - с 3,2 тысячи до 38 тысяч тонн, хурмы увеличился в 6,2 раза, с 233 тонн до 1,5 тысячи тонн, цветной капусты - в 3,2 раза, с 893 тонн до 2,9 тысячи тонн, моркови - в 3,3 раза, с 1,5 тысячи до 4,9 тысячи тонн»

– Россельхознадзор

Стабильные поставки из Узбекистана

Отмечается, что в прошлом году также наблюдался устойчивый спрос на узбекские плодоовощи. Особенно популярными оказались репчатый лук, нектарины и персики. Качество и свежесть узбекской продукции завоевали доверие российских потребителей, что способствовало увеличению объемов поставок.

Далее в релизе подчеркнуто, что растущий объем экспорта плодоовощей из Узбекистана в Россию свидетельствует о перспективах дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в этой сфере.