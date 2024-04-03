Узбекистан ждет 1 млн туристов из России

В этом году в Узбекистане рассчитывают на турпоток из России в размере 1 млн человек. Для привлечения туристов в крупных городах России ведется популяризация Узбекистана.

До 1 млн российских туристов планирует принять Узбекистан по итогу 2024 года, рассказал глава департамента маркетинга комитета по туризму Узбекистана Азиз Мирджалилов.

"Российский туристический рынок - это стратегический рынок для Узбекистана. Перед нами поставлена амбициозная задача – привлечь в этом году около одного миллиона туристов из России"

– Мирджалилов

На год составлена программа по привлечению иностранных гостей, стенд страны был представлен на выставке MITT в Москве, в конце лета Узбекистан примет участие в турфоруме "Путешествуй!", он также состоится в Москве. Также будет организован Год туризма Узбекистана в России.

"В течение года по нескольким российским городам-миллионникам запланировано роуд-шоу "Путешествуй в Узбекистан" с участием узбекистанских туристических компаний"

– Мирджалилов

В 2023 году турпоток из РФ в Узбекистан поставил почти 715 тыс человек, это на 25,8% больше, чем годом ранее. Россия входит в топ-5 стран, откуда в Узбекистан едет больше всего гостей, передает РИА Новости.